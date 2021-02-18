Почти 150 тысяч заявлений на пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий поступило в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ЕНПФ от уполномоченных операторов поступило 140 941 заявление на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«92 126 заявлений на общую сумму порядка 496,7 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,4 млн тенге. Около 20% получивших выплаты на спецсчета проживают в Алматы, около 17% исполненных заявлений были направлены жителями Мангистауской области, 16 % исполненных заявлений из Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе фонда.

4 482 заявления на общую сумму около 23 млрд тенге находятся в обработке для последующего осуществления выплат на спецсчета вкладчикам уполномоченным операторам.

44 333 заявления с 25 января (даты начала приема заявлений ЕНПФ от уполномоченного оператора) были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. Подробно причины отклонения заявлений и рекомендации по их устранению ЕНПФ приводил здесь.

Анализ исполненных заявлений показывает, что наибольшее количество из них (порядка 39%) направлено с целью частичного или полного погашения задолженности по ипотечному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком). Порядка 26% обратившихся вкладчиков решают направить пенсионные деньги на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп). Третий по популярности запрос на использование пенсионных накоплений – уступка близким родственникам (более 19% заявлений).