Почти 150 тысяч тестов на коронавирус провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы провели 149 866 тестов на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы за этот период провели 123 855 анализов методом ПЦР и более 26 тысяч экспресс-тестами. На сегодня положительных результатов у нас 2353, из них 90% обнаружено при профилактических мероприятиях. Завозных случаев всего 3%, местные случаи - 7% «, - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что с 5 апреля началось массовое тестирование групп риска с целью вскрыть скрытые очаги инфекции и взять контроль над ситуацией.

На сегодня в городе работают 6 лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус.



