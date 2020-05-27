Новости
Почти 150 тысяч тестов на коронавирус провели в Алматы
27 Мая 2020 15:16
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы провели 149 866 тестов на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы за этот период провели 123 855 анализов методом ПЦР и более 26 тысяч экспресс-тестами. На сегодня положительных результатов у нас 2353, из них 90% обнаружено при профилактических мероприятиях. Завозных случаев всего 3%, местные случаи - 7% «, - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Он отметил, что с 5 апреля началось массовое тестирование групп риска с целью вскрыть скрытые очаги инфекции и взять контроль над ситуацией.
На сегодня в городе работают 6 лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Необходимо взять на жесткий контроль создание модели сельского здравоохранения – Глава государства
- Президент поручил рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения
- Фоторепортаж: Город масок
- Президент призвал готовиться ко второй вспышке коронавируса
- Глава государства поручил пересмотреть уголовную ответственность медиков
- До 4669 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047