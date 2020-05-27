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Почти 150 тысяч тестов на коронавирус провели в Алматы

27 Мая 2020 15:16
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Почти 150 тысяч тестов на коронавирус провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы провели 149 866 тестов на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы за этот период провели 123 855 анализов методом ПЦР и более 26 тысяч экспресс-тестами. На сегодня положительных результатов у нас 2353, из них 90% обнаружено при профилактических мероприятиях. Завозных случаев всего 3%, местные случаи - 7% «, - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что с 5 апреля началось массовое тестирование групп риска с целью вскрыть скрытые очаги инфекции и взять контроль над ситуацией.

На сегодня в городе работают 6 лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус.



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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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