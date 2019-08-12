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Почти 150 человек стали жертвами наводнений в Индии

12 Августа 2019, 11:08
Почти 150 человек стали жертвами наводнений в Индии

КЕРАЛА - КАРНАТАКА – МАХАРАШТРА. EURONEWS – КАЗИНФОРМ - Число жертв наводнений в Индии возросло почти до 150. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей. Эвакуация продолжается, но власти Кералы предупреждают, что в некоторых районах из-за угрозы шторма спасательные работы могут быть временно приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.com.

«Всё это длится уже 5-6 дней. Мы застряли здесь, в затопленных деревнях. Животные тут вместе с нами. У людей много проблем. Вода прибывает со всем сторон, затоплены уже все дома», - говорит местный житель.

Нынешние паводки стали самыми мощными за последний год. Наиболее напряженная ситуация – в штате Керала. За 2 дня здесь произошло около 80 оползней. Из-за непогоды в нескольких округах по-прежнему действует красный уровень опасности. В выходные не работал международный аэропорт Кочин, но в воскресенье вечером полеты возобновились.

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В штате Махараштра, по сообщениям местных СМИ, ситуация улучшается, но власти говорят, что железнодорожное сообщение в некоторых районах удастся восстановить только через 2 недели.

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