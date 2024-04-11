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    05:35, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 1,5 тонны мусора вывезли коммунальные службы с улиц Караганды

    Почти 1,5 тонны мусора вывезли коммунальные службы с улиц Караганды
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде проходит месячник по санитарной очистке.Только за последние 10 дней коммунальные службы вывезли примерно 1450 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каждый день порядок в двух районах города наводят более 200 человек.Они собирают случайный мусор, моют ограждения, остановочные павильоны, а также очищают тротуары и прибордюрные части автодорог.

    Задействовано 155 единиц спецтехники. Коммунальщики говорят, что уборка осложняется погодными условиями: не везде ещё подсохла земля.

    Почти 1,5 тонны мусора вывезли коммунальные службы с улиц Караганды
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде 13 апреля состоится общегородской субботник, в нем примут участие все госорганы, КСК и активные жители.

    Акиматами двух районов будут предоставлены мешки для сбора мусора. Все отходы вывезут коммунальные службы.

    Теги:
    Регионы Мусор Экология Карагандинская область Караганда ЖКХ Благоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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