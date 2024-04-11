Почти 1,5 тонны мусора вывезли коммунальные службы с улиц Караганды

В Караганде проходит месячник по санитарной очистке.Только за последние 10 дней коммунальные службы вывезли примерно 1450 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каждый день порядок в двух районах города наводят более 200 человек.Они собирают случайный мусор, моют ограждения, остановочные павильоны, а также очищают тротуары и прибордюрные части автодорог.

Задействовано 155 единиц спецтехники. Коммунальщики говорят, что уборка осложняется погодными условиями: не везде ещё подсохла земля.

Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде 13 апреля состоится общегородской субботник, в нем примут участие все госорганы, КСК и активные жители.

Акиматами двух районов будут предоставлены мешки для сбора мусора. Все отходы вывезут коммунальные службы.