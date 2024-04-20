Почти 1,5 тысячи деревьев посадят в одном из районов Карагандинской области

В Абае и Топаре Карагандинской области в этом году высадят 1,5 тысячи деревьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кроме того, сделают средний ремонт дорог на четырех улицах: на Шахтерской — от 1-го до 29-го дома, на Макарова в поселке Кзыл и на Степной и Угольной в поселке Вольном. Также заасфальтируют дороги дворовых территорий и переулков на восьми участках. Обустроят тротуары на шести участках города протяженностью 2,2 км.

Фото: акимат Карагандинской области

О планах по благоустройству Абая доложили главе Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время пешего обхода города.

Аким Абайского района Сабит Оспанов рассказал, что проводятся рейды акимата и полицейских — для того чтобы контролировать санитарное состояние улиц населенных пунктов.

Фото: акимат Карагандинской области

Более того, сотрудники акимата оснащены специальными планшетами и теперь могут самостоятельно выписывать административные предписания и штрафы. Планшеты интегрированы с базой Единого реестра административных правонарушений.

— Наша задача, конечно, не выписывать как можно больше штрафов, а добиться, чтобы жители, бизнес приводили в порядок свои территории. Мы сейчас каждый день проводим субботники по уборке улиц, каждую неделю у нас акция «чистый четверг». Выходят госслужащие и наводят порядок, — сказал аким города Абая Нуржан Тасмагамбетов.

На улице Молдагуловой в Абае отремонтировали кровли 26 домов и будут обновлять фасады.

В Карагандинской области проходит экологическая акция «Таза Қазақстан». В Абайском районе уже вывезли 2400 тонн мусора. Акция по уборке улиц и дворов продлится до 13 мая.