Почти 15 млрд тенге выплачено жертвам политических репрессий с 2003 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. С 2003 года этой категории граждан выплачено 14,9 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В результате политики по выявлению «врагов народа» пострадало бесчисленное количество людей. В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек.

В 1930-1940-е годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тысяч человек.

«В соответствии с Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством, выплачивается денежная компенсация из расчета трех четвертей месячного расчетного показателя (МРП), действующего на момент обращения в органы социальной защиты, за каждый месяц пребывания их в указанных местах, но не более 100 МРП.

За период с 2003 по 2019 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. На 2020 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрен 1 млн тенге», - сообщили в министерстве.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие в размере 1,07 месячного расчетного показателя, с 1 апреля 2020 года – 2973 тенге.

За период с 2005 года по 2019 годы спецпособие выплачено на сумму 12 млрд тенге. На выплату в этом году запланировано 1 млрд 174,8 млн тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая т.г. составила 33 984 человека.

Кроме того, реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на полном государственном обеспечении;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2020 году за счет средств местных бюджетов 7 090 гражданам оказана единовременная материальная помощь на сумму 159 млн тенге в размере от 2 МРП до 150 тыс. тенге.