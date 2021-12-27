Почти 15,5 тысячи обращений с ОРВИ зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 15 462 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Пока превышения контрольного уровня заболеваемости нет. Однако отмечается рост заболеваемости, по сравнению с прошлым сезоном, на 41 %.

Половина из заболевших - дети. Госпитализировали с ОРВИ 534 человека, в том числе 13 беременных и 155 детей в возрасте до одного года.

В этом году зарегистрировали два случая гриппа типа А в Петропавловске. В прошлом эпидсезоне в области грипп не выявляли. Вакцину против гриппа в этом году получили 16,5% населения области

«Эксперты отмечают, что симптомы нового штамма COVID-19 «омикрон» схожи с признаками ОРВИ и гриппа. Они выделили пять основных признаков, о которых сообщает большинство заболевших новым штаммом: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Некоторые люди говорят о кашле и потере аппетита. Со своей стороны медики предупреждают, что к ОРВИ, гриппу и коронавирусу нельзя относиться как к легкой инфекции, важно их вовремя разграничить и не упустить начало заболевания. Необходимо дальнейшее соблюдение санитарно-карантинных предписаний, в том числе ношение защитных масок в общественных местах», - добавили в пресс-службе.