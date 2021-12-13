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Почти 146 тысяч подростков получили вакцину Pfizer
13 Декабря 2021 08:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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На 12 декабря вакциной Pfizer провакцинировано перво й дозой: п одростки – 145 975, б еременные – 10 716, к ормящие женщины – 25 988.
Второй дозой: п одростки – 11 202, б еременные – 1 162, к ормящие женщины – 2 879.
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