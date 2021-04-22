Почти 140 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие дни в Алматы поступит еще почти 140 тысяч доз вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас ожидается в ближайшее время новое поступление вакцин. 23 апреля мы получим еще порядка 35 тысяч и где-то 26 числа мы получим еще 102 тысячи доз. У нас до конца апреля будет достаточное количество вакцин, для того чтобы мы могли провакцинировать наше население», - сказал аким Бакытжан Сагинтаев отвечая на вопросы горожан в прямом эфире на телеканале «Алматы».

За сутки в Алматы вакцинированы 7 560 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 20 апреля вакцинированы 149 699 человек. В том числе 60 лет и старше – 38 392. С 22 февраля по 20 апреля два компонента вакцины получили 15 289 человек.

На сегодняшний день функционирует 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников. В городе также работают мобильные бригады вакцинации, которые по заявкам крупных компаний выезжают на предприятие и организуют на месте вакцинацию.