Почти 14 тысяч иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 июня 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 937 иностранных граждан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 582 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 512 и 602 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 790 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 884 человека.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 789 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 443,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 403 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 817 чел., административное и вспомогательное обслуживание – 1 684 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 387 чел., обрабатывающей промышленности – 1 275 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 938 чел., Узбекистан – 1 919 чел., Индия – 1 145 чел., Турция – 1 101 чел.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.