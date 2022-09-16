Почти 14 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов в СКО
Руководитель инспекции транспортного контроля Руслан Сейталин на совещании по итогам акции «Әділдікті талап ет» в Антикоррупционной службе сообщил, что в рамках дорожной карты совместно с полицейскими проводят рейды. Особое внимание уделяют вопросам контроля проезда тяжеловесных самосвалов, на которых доставляют инертные материалы с карьеров.
««На территории области действуют 13 карьеров, на которых добываются общераспространенные полезные ископаемые: щебень, песок, глина и другие инертные материалы. С начала года за превышение допустимых параметров в отношении грузоотправителей составили 10 административных материалов», - проинформировал Р. Сейталин.
По его мнению, совместные рейды носят разовый характер и имеют незначительный положительный эффект.
«За восемь месяцев сотрудники инспекции проверили 1 906 автотранспортных средств, в том числе 1 767 иностранных. Выявили 196 нарушений, наложили штрафы на общую сумму свыше 24 млн тенге. По результатам контроля за соблюдением правил перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов в отношении виновных лиц возбудили 80 административных дел, наложили штрафов почти в 14 млн тенге», - добавил Р. Сейталин.
По данным руководителя инспекции, контроль на линии за проездом транспорта осуществляется сотрудниками ведомства с использованием передвижных постов транспортного контроля. Один передвижной пост в круглосуточном режиме действует на автомобильной дороге республиканского значения «Челябинск – Новосибирск» вблизи пункта пропуска «Жанажол».