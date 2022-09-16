Почти 14 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для повышения безопасности движения и обеспечения сохранности дорог разработали специальную дорожную карту контроля за соблюдением правил проезда тяжеловесных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель инспекции транспортного контроля Руслан Сейталин на совещании по итогам акции «Әділдікті талап ет» в Антикоррупционной службе сообщил, что в рамках дорожной карты совместно с полицейскими проводят рейды. Особое внимание уделяют вопросам контроля проезда тяжеловесных самосвалов, на которых доставляют инертные материалы с карьеров.

««На территории области действуют 13 карьеров, на которых добываются общераспространенные полезные ископаемые: щебень, песок, глина и другие инертные материалы. С начала года за превышение допустимых параметров в отношении грузоотправителей составили 10 административных материалов», - проинформировал Р. Сейталин.

По его мнению, совместные рейды носят разовый характер и имеют незначительный положительный эффект.

«За восемь месяцев сотрудники инспекции проверили 1 906 автотранспортных средств, в том числе 1 767 иностранных. Выявили 196 нарушений, наложили штрафы на общую сумму свыше 24 млн тенге. По результатам контроля за соблюдением правил перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов в отношении виновных лиц возбудили 80 административных дел, наложили штрафов почти в 14 млн тенге», - добавил Р. Сейталин.

По данным руководителя инспекции, контроль на линии за проездом транспорта осуществляется сотрудниками ведомства с использованием передвижных постов транспортного контроля. Один передвижной пост в круглосуточном режиме действует на автомобильной дороге республиканского значения «Челябинск – Новосибирск» вблизи пункта пропуска «Жанажол».