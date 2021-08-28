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вчера 22:52
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Почти 135 тысяч жителей Атырауской области полностью провакцинировались от КВИ
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2551 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 2 551 местный житель. Среди привившихся: 28 медиков, 89 педагогов, 112 студентов, 8 сотрудников закрытых учреждений, 7 сотрудников правоохранительных органов, 29 госслужащих, 154 человека с хроническими заболеваниями, 2 124 местных жителя.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 186 874 человека. II компонентом вакцин привито 134 903 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
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