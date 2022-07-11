11 Июля 2022 19:25

Почти 134 кг марихуаны изъяли у двух жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2022» полицейские при проверке оперативной информации в предпесковой зоне Байзакского района Жамбылской области задержали двух местных жителей в момент сбора марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При осмотре близлежащей территории сотрудники полиции изъяли 133 кг 700 гр высушенной марихуаны и более 5 гр смолы каннабиса. Также на месте изъяли два серпа для выкашивания дикорастущей конопли», - сообщили в полиции.

Подозреваемые дали признательные показания, их водворили в изолятор временного содержания.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку показаний подозреваемых и установления других лиц, причастных к данному преступлению», – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

















Фото: polisia.kz