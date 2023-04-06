Почти 130 кг марихуаны изъяли у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 128 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«29 марта сотрудниками УБОП ДП области в одном из гаражных кооперативов города Усть-Каменогорска задержан 32-летний гражданин, у которого при себе и в принадлежащем ему гараже обнаружено более 128 кг марихуаны, предназначенные для дальнейшей реализации на территории города. Изъятые наркотические средства эквивалентны 64 тысячам разовым дозам. По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК», - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.