Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Почти 130 кг марихуаны изъяли у жителя Усть-Каменогорска

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 13:00
Почти 130 кг марихуаны изъяли у жителя Усть-Каменогорска Фото: пресс-служба ДП ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 128 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«29 марта сотрудниками УБОП ДП области в одном из гаражных кооперативов города Усть-Каменогорска задержан 32-летний гражданин, у которого при себе и в принадлежащем ему гараже обнаружено более 128 кг марихуаны, предназначенные для дальнейшей реализации на территории города. Изъятые наркотические средства эквивалентны 64 тысячам разовым дозам. По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК», - говорится в сообщении.

photo

Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Криминал   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане