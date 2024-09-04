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    07:29, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Почти 130 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Конго

    Почти 130 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Конго
    Фото: globallookpress.com

    Не менее 129 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго. Из них 24 заключенных тюрьмы Макала в столице страны Киншасе были застрелены после предупреждения, а еще десятки были затоптаны насмерть или задохнулись, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Как сообщил министр внутренних дел Жакмен Шабани в соцсети X, инцидент произошел в ночь на 2 сентября, когда в тюрьме поднялся бунт. Помимо погибших, по меньшей мере 59 человек получили ранения, также зафиксированы несколько случаев изнасилования отбывающих заключение женщин.

    Неизвестно, удалось ли кому-то из заключенных сбежать во время бунта. По словам местных жителей, выстрелы были слышны в течение нескольких часов, после чего силы безопасности вывезли тела из тюрьмы на машинах, передает агентство AFP.

    Глава МВД заявил о значительном материальном ущербе, причиненном пенитенциарному учреждению - полностью сгорели административные здания тюрьмы, тюремная больница и продовольственный склад.

    Тюрьма Макала - самая большая в Демократической Республике Конго. Она рассчитана на 1500 заключенных, но, согласно официальной статистике, в ней содержится примерно в 10 раз больше - от 14 000 до 15 000 заключенных.

    Теги:
    Республика Конго Тюрьма Заключенные Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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