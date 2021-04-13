Почти 13 тысяч жителей Павлодарской области получили I компонент вакцины «Спутник V»

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по противодействию короновирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, прививку от COVID-19 на сегодня можно получить в 74 прививочных пунктах области. По состоянию на 11 апреля, почти 13 тысяч жителей региона получили I компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), еще более 4 тысяч - II компонент препарата. За последние три дня привиты по 1,8 тысячи человек.

Было отмечено, что объемы поступающего препарата в ближайшее время будут увеличены. В связи с этим аким Павлодарской области Абылкаир Скаков подчеркнул необходимость мобилизации медработников и акимов на местах.

- Когда объем поступающей вакцины увеличится, наши ресурсы должны быть готовы, - заявил аким. - При нехватке площадей поликлиники могут заключать договоры аренды помещений. При этом жители должны быть информированы, где можно получить прививку, чтобы исключить ажиотаж. Акимам городов и районов поручено лично обойти все прививочные пункты и создать постоянные группы, которые будут контролировать их бесперебойную безопасную работу.

На встрече обсудили и другие меры по предотвращению распространения вируса. Как доложил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля Батырбек Алиев, мониторинговые группы, отслеживающие соблюдение эпидрежима на объектах бизнеса, до сих пор выявляют нарушения. Чаще всего речь идет о нарушении режима деятельности, правил заполняемости помещений и несоблюдении социальной дистанции.

- В случае с 12 объектами выписаны административные штрафы, - рассказал главный санитарный врач региона. - Кроме того, по объектам, где нарушения выявляются систематически, материалы начали направлять в суд. Сегодня в отношении двух объектов МСБ вынесено решение о приостановлении деятельности на 15 дней. Еще по двум объектам материалы переданы в суд.

Батырбек Алиев напомнил, что Павлодарская область входит в «желтую» зону по распространению COVID-19. Поэтому в ведомстве подготовили новый документ, предусматривающий введение некоторых ограничительных мер. В ближайшее время санврачи выступят с разъяснениями.

- Эпидемиологическая ситуация может измениться за сутки, - отметил глава региона. - Руководители на местах должны разорвать цепочку распространения вируса, исключив условия для массового заражения населения. Нальзя допустить усиления нагрузки на нашу систему здравоохранения.

По словам директора палаты предпринимателей Павлодарской области Серика Садвакасова, обезопасить работу бизнеса в условиях пандемии должна помочь система Ashyq. В рамках пилотного проекта заявки на подключение к ней уже подали 10 компаний в регионе. Работа по привлечению бизнесменов к использованию новой системы продолжается.

Фото Валерия Бугаева