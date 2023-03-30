Почти 13 тысяч костанайцев находятся за чертой бедности и получают соцпомощь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках реализации масштабирования опыта Жамбылской области управлением координации занятости и социальных программ проведен анализ среди получателей адресной социальной помощи, безработных граждан, а также непродуктивно занятого населения Костанайской области. Итоги озвучил на брифинге заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Устинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области находятся за чертой бедности и получают адресную социальную помощь 2 940 семей или 12 770 человек, из них 1 347 семей, в составе которых 6 285 человек проживают на селе, - отметил Устинов. — Анализ показал, что в 16 районах и сельских населенных пунктах Аркалыкского региона получателей АСП - 1 355 семей (6 539 человек), к кредитованию планируется привлечь 63 человека, что составляет всего 1%. Кроме того, в данных регионах проживают 3 208 безработных граждан и 6 851 человек непродуктивно занятых».

Наибольшее количество получателей АСП в Аулиекольском, Амангельдинском и Мендыкаринском районах.

«В Аулиекольском районе получают АСП 213 семей, в составе которых 985 человек, к кредитованию планируется привлечь 7 человек, что составляет всего 0,7%. Также в данном регионе проживают 250 безработных граждан, желающих участвовать в проекте и получить кредиты отсутствуют. В Амангельдинском районе получателей АСП - 118 семей, в составе которых 684 человека, желающих участвовать в кредитовании нет. Безработных граждан в данном районе - 415 человек, планируют взять кредит 35 человек, что составляет 8,4%»,- добавил Максим Устинов.

Есть, по данным ведомства, регионы, в которых не планируется привлекать к кредитованию граждан. В частности, это получатели АСП, безработные, непродуктивно занятое население.

«Все выше перечисленные данные по 16 районам и городу Аркалыку показывают, что при таком количестве потенциальных получателей кредитов из числа вышеназванных категорий, не приведет к должному эффекту и снижению количества безработных и получателей социальной помощи. Если смотреть показатели Жамбылской области, реализация данного проекта позволила снизить количество получателей АСП более чем на 40%», - приводит доводы Устинов.

В связи с этим, ведомство обратилось к руководству области с просьбой поручить регионам усилить работу по привлечению к кредитованию сельских граждан из категорий получателей АСП, безработных и непродуктивно занятых и снизить их количество на 20%.