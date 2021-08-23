Почти 13 тысяч акмолинских учеников получили помощь в рамках акции «Дорога в школу»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в преддверии нового учебного года традиционно проводится республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». Представители государственных органов, общественных организаций, бизнеса, спонсоры и меценаты региона активно помогают детям собраться в школу, приобретая им одежду, обувь, школьные принадлежности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Цель акции - поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей в период подготовки к новому учебному году. Мероприятие проводится во всех районах и городах области.

Как отметили в управлении образования, на сегодня школьников из многодетных и малообеспеченных семей в Акмолинской области более 16 тысяч, из них учащихся первых классов 1123.

«По состоянию на 20 августа в рамках акции «Дорога в школу» помощь в приобретении школьной формы и канцелярских принадлежностей оказана 12951 учащимся из социально уязвимых семей, а также собрали в первый класс 1046 первоклассников», - сообщили в областном ведомстве.

Стоит отметить, что родители могут также оставить заявки на получение помощи на портале «Менің Атамекенім». Эта платформа обеспечивает прямую связь между людьми, нуждающимися в помощи, и благотворителями.

К слову, в Акмолинской области новый учебный год начнут 552 общеобразовательные школы. За парты сядут более 130 тысяч школьников, в том числе 13 659 первоклассников.