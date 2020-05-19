Почти 13% музеев в мире после пандемии могут не открыться снова - ЮНЕСКО

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – ЮНЕСКО и Международный совет музеев (ИКОМ) обеспокоены положением музеев в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЮНЕСКО.

По случаю Международного дня музеев (18 мая) два исследования ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ) подтверждают, что музеи особенно пострадали от пандемии COVID-19, причем почти 90% из них, или более 85 тысяч учреждений, закрыли свои двери на различные периоды времени во время кризиса. Кроме того, в Африке и малых островных развивающихся государствах (МОРАГ) только 5% музеев смогли предложить онлайн-контент для своих аудиторий. Почти 13% музеев по всему миру могут никогда не открыться снова.

Оба исследования, в которых участвовали государства-члены и музейные работники, были направлены на оценку воздействия пандемии COVID-19 на музеи и музейные учреждения. Они также стремились выяснить, как этот сектор адаптировался к пандемии, и изучить способы поддержки институтов после ее окончания.

«Музеи играют основополагающую роль в обеспечении устойчивости общества. Мы должны помочь им справиться с этим кризисом и поддерживать связь со своей аудиторией, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. - Эта пандемия также напоминает нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к культуре для всех, особенно для самых уязвимых и изолированных».

В рамках своего движения ResiliArt ЮНЕСКО начала в середине мая серию дебатов, посвященных музеям. Движение ResiliArt стремится оказывать поддержку артистам во время и после кризиса COVID-19, а также анализировать актуальные вопросы посредством обмена опытом на высоком уровне между международными специалистами в области культуры.

Исследование, проведенное ИКОМ, подчеркивает тот факт, что музеи, лишенные своих посетителей, столкнутся с уменьшением своих доходов. Это может также серьезно сказаться на профессиях, связанных с музеями, их деятельности и охвате.

«Мы в полной мере осознаем и уверены в том, что профессионалы музейного дела готовы решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19, - заявил президент ИКОМ Суай Аксой. - Однако музейный сектор не может существовать самостоятельно без поддержки государственного и частного секторов. Крайне необходимо мобилизовать средства для оказания чрезвычайной помощи и принять меры по защите специалистов и самозанятых работников, работающих по контрактам, не обеспечивающим стабильной занятости».

В своих ответах на исследование ЮНЕСКО государства придают первостепенное значение наращиванию потенциала, социальной защите музейного персонала, оцифровке и инвентаризации коллекций, разработке онлайн-контента, оказанию технической помощи и сохранению лабораторного оборудования. Все это требует мобилизации ресурсов.

Следует отметить, что, по данным ЮНЕСКО, количество музеев по всему миру увеличилось почти на 60% с 2012 года, достигнув около 95 тысяч учреждений. Этот рост свидетельствует о том, что за последнее десятилетие музейный сектор занял важное место в национальной культурной политике. Тем не менее исследование выявляет значительные различия, так как музеи в Африке и малых островных развивающиеся государствах составляют лишь 1,5 % от общего числа музеев в мире.