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Почти 1200 пациентов лечатся от наркозависимости в столичном медцентре
13 Мая 2022 17:32

Почти 1200 пациентов лечатся от наркозависимости в столичном медцентре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На динамическом наблюдении в наркологическом центре находятся 1189 пациентов. Среди них превалируют лица, употреблявшие опиоиды. Об этом заявила заместитель руководителя управления здравоохранения Гульназ Досмырзаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На динамическом наблюдении в наркологическом центре находятся 1189 наркозависимых. Из них превалируют пациенты, потреблявшие опиоиды - 658, психоактивные вещества - 226, стимуляторы - 248 человек. В отношении несовершеннолетних проведены 26 медицинских освидетельствований для установления фактов употребления психоактивных веществ», - сообщила Гульназ Досмырзаева в ходе заседания Маслихата.

Также Гульназ Досмырзаева подчеркнула, что количество вылечившихся пациентов увеличилось на 4%.

«707 пациентов получили медико-социальную реабилитацию в условиях круглосуточного стационара. Из них 599 человек с алкогольной зависимостью и 171 пациент с наркотической зависимостью», - добавила спикер.


Автор:
Корреспондент

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