Почти 120 машин скопилось в поселке Шидерты Павлодарской области

4 Января 2023, 14:32

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Людей увели в пункты обогрева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В поселке Шидерты под Экибастузом имеется скопление автотранспорта: 118 единиц, из них 26 грузовых и 87 легковых, 5 автобусов. Общее количество людей 225, из них 15 детей», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Задействованы три пункта обогрева: гостиница «Сарухан», «Акжол»,

мечеть поселка Шидерты, где размещено 86 человек (35 человек, из них четверо детей - в гостинице «Сарухан», 16 человек - в гостинице «Акжол» и 35 человек, из них 2 детей - в мечети поселка).

Работники АО НК «Казавтожол» чистят от снега автодорогу на четырех комбинированных дорожных машинах и одной легковой, на четырех тракторах К-700 (МТЗ).

«Задействованы силы и средства ДЧС (5 сотрудников и 2 единицы техники), местной полицейской службы (7 сотрудников и 4 единицы техники), акимата (3 человека и 2 машины). Местные исполнительные органы организовали горячее питание в школьной столовой поселка Шидерты», - добавили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что 3 января в Павлодарской области были закрыты два участка дорог. В том числе с 13 часов 30 минут было ограничено движение для всех видов транспорта на участке дороги республиканского значения от поселка Шидерты до границы Карагандинской области.