Почти 12 тысяч заявок на 136,2 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 20 137 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» на 24 октября 2019 года принято 20 137 заявок на получение займа на сумму 227,2 млрд тенге. Из них одобрено 11 934 заявки на предоставление займа на сумму 136,2 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.