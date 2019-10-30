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Почти 12 тысяч заявок на 136,2 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
30 Октября 2019 11:19
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 20 137 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации программы «7-20-25» на 24 октября 2019 года принято 20 137 заявок на получение займа на сумму 227,2 млрд тенге. Из них одобрено 11 934 заявки на предоставление займа на сумму 136,2 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
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