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    15:10, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Почти 12 тысяч учителей физкультуры повысят квалификацию в 2023 году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала февраля текущего года около тысячи учителей физической культуры уже повысили свою квалификацию. Об этом рассказали в Национальном научно-практическом центре физичекой культуры Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Образовательная программа включает в себя нормативно-правовое и психолого-педагогическое направления, совершенствование содержания и методов обучения в контексте повышения качества образования, современные технологии преподавания физической культуры, физическое воспитание школьников с особыми образовательными потребностями и цифровую компетентность.

    Как рассказал генеральный директор ННПЦФК Сагдат Садыков, на сегодня в центре сформирован состав лекторов. Темы вариативного модуля определяются слушателями в ходе входного анкетирования. В частности, включены современные методы преподавания учебных занятий для детей с особыми образовательными потребностями и национальные виды спорта.

    «Для повышения профессиональной компетентности учителей физкультуры разработана программа с использованием новых методов обучения. В текущем году профессиональную компетентность и квалификацию повысят почти 12 тысяч педагогов физической культуры организаций среднего образования на бюджетной основе», – отметил генеральный директор ННПЦФК Сагдат Садыков.

    Кроме того на основе проведенного анализа учителями физкультуры было предложено включить в программы вопросы инклюзивного образования и увеличения практических занятий.


    Теги:
    Минпросвещения РК Спорт Образование
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