Почти 12% от установленной мощности электростанций РК приходится на ВИЭ
Об устойчивом росте возобновляемой энергетики в Казахстане сообщил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Возобновляемая энергетика показывает устойчивый рост и с 2014 года её установленная мощность выросла более чем в 16 раз. По итогам 2023 года, объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 6,675 млрд кВтч или 5,92 % из общего объема производства электрической энергии, при этом с учетом больших гидроэлектростанций она составила 13,7%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.
В настоящее время структура генерации электрической энергии в стране выглядит следующим образом:
- ВИЭ – 11,8 %;
- ГЭС – 10,2 %;
- Газ – 24,8 %;
- Уголь – 53,3%.