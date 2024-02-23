Почти 12% от установленной мощности электростанций РК приходится на ВИЭ

- Возобновляемая энергетика показывает устойчивый рост и с 2014 года её установленная мощность выросла более чем в 16 раз. По итогам 2023 года, объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 6,675 млрд кВтч или 5,92 % из общего объема производства электрической энергии, при этом с учетом больших гидроэлектростанций она составила 13,7%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.