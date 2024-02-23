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    12:06, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Почти 12% от установленной мощности электростанций РК приходится на ВИЭ

    энергетика, ВИЭ
    Фото: Kazinform

    Об устойчивом росте возобновляемой энергетики в Казахстане сообщил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Возобновляемая энергетика показывает устойчивый рост и с 2014 года её установленная мощность выросла более чем в 16 раз. По итогам 2023 года, объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 6,675 млрд кВтч или 5,92 % из общего объема производства электрической энергии, при этом с учетом больших гидроэлектростанций она составила 13,7%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.

    В настоящее время структура генерации электрической энергии в стране выглядит следующим образом:

    - ВИЭ – 11,8 %;

    - ГЭС – 10,2 %;

    - Газ – 24,8 %;

    - Уголь – 53,3%.

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Видео Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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