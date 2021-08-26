Почти 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов провёл совещание с главными врачами поликлиник, а также акимами городов и районов области по вопросам вакцинации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Он отметил, что ежедневно получают вакцины от коронавируса почти 11 тысяч жителей ВКО. Это самый высокий показатель в стране.
«Скоро начнётся новый учебный год, и мы не можем допустить, чтобы наши дети подвергались риску заражения. Нужно проконтролировать, чтобы поликлиники, получившие госзаказ на проведение вакцинации, лучше работали с прикрепленным контингентом. Этот вопрос обязаны контролировать и акимы городов и районов, и управление здравоохранения ВКО, и фонд ОСМС», - подчеркнул Даниал Ахметов.
Он также напомнил, что отчеты по прививочной кампании будет заслушивать дважды в день во время совещаний по нераспространению коронавирусной инфекции.
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