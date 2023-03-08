Почти 11 тысяч кубометров талой воды откачено с улиц Актобе за сутки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова из-за резкого повышения температуры, обильных осадков на территории Актобе подрядные организации перешли на усиленный режим. Работа по вывозу снега и откачке талых вод ведется круглосуточно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ г. Актобе Ернара Калауова на территории областного центра имеется 4 участка (улицы), подверженных подтоплению: ГМЗ, Шанхай, Москва и Курмыш.

В период с 5 по 7 марта подрядными организациями с привлечением 135 единиц специализированной техники и бригад полностью очищены от снега улицы района Москвы.

«На ранее очищенных участках ГМЗ, мероприятия по вывозу снега ведутся повторно. Из имеющихся здесь 40 улиц снег полностью вывезен с 15, на пяти - работы продолжаются. Сейчас бригады задействованы на одном из подтопляемых участков - на улице Турксиб. В ночное время привлекаем 35 единиц спецтехники, ещё столько же в дневное, в том числе 5 погрузчиков, 30 самосвалов», - сообщил представитель отдела ЖКХ.

В течение двух-трёх дней подрядчики обещают завершить здесь работы.

На территории Курмыша круглосуточно работают 5 бригад, столько же на Шанхае. Техники достаточно.

В целом, с начала зимы на полигон вывезено 205 тысяч кубометров снега. За сутки откачено порядка 11 тысяч кубометров талой воды.

Как сообщалось ранее, 6-7 марта в связи с резким повышением температуры воздуха до +7 градусов, обильными осадками в виде дождя, на территории Актюбинской области зарегистрировано 2 факта размыва потоками талой воды местных автодорог.