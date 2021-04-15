Почти 11 тысяч человек провакцинировали в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 10 924 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Алматы провакцинировано 10 924 человека. Всего по городу за период с 1 февраля по 15 апреля провакцинировано - 108 069 человек. На сегодняшний день функционирует – 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

Остаток вакцины на 15 апреля составляет 68 330 доз.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, когда в Алматы могут ужесточить карантин.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.