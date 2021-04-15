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    11:13, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 11 тысяч человек провакцинировали в Алматы за сутки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 10 924 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Алматы провакцинировано 10 924 человека. Всего по городу за период с 1 февраля по 15 апреля провакцинировано - 108 069 человек. На сегодняшний день функционирует – 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

    Остаток вакцины на 15 апреля составляет 68 330 доз.

    Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, когда в Алматы могут ужесточить карантин.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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