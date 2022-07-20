20 Июля 2022 09:01

Почти 11 тыс. человек лечатся от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (–10 866+ и 117 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 977 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 006 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 726 человека выздоровели.