Почти 11 млрд тенге потратят на развитие туризма в Атырауской области

4 Января 2023, 16:05

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 11 млрд тенге потратят в Атырау на инвестиционные проекты в сфере туризма. Об этом сообщила руководитель отдела управления предпринимательства и туризма области Жаннат Сабыргалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

До 2025 года в области в сфере туризма будет создано 338 новых рабочих мест. Планируется реализация девяти инвестиционных проектов на сумму 10,8 млрд тенге. В рамках проекта визит-центр «Сарайшык» будет построен за счет бюджета, восемь проектов реализуются за счет частных инвестиций. В настоящее время уже реализовано четыре проекта – создан этнопарк «Нұрлы тал», две туристические базы отдыха в Курмангазинском районе и кемпинг в Макатском районе.

«В 2023 году запланировано проведение выставок, фестивалей, на которых ремесленники и дизайнеры области смогут продемонстрировать свои изделия. Для популяризации туризма в регионе будет организован информационный тур для туроператоров, СМИ, молодежи. Также будут созданы видеоролики о развитии детско-юношеского туризма, о знаменитой долине лотосов в Курмангазинском районе, будет проведена экспертно-исследовательская работа по определению правового статуса озера Индер», – сказала Жаннат Сабыргалиева.

По ее словам, в 2022 году количество туристов в области превысило 108 тысяч человек, что в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также в 2022 году на шести туристических объектах установлены QR-коды, благодаря чему туристам предоставляется возможность получить информацию на пяти языках и совершить 3D-тур.

Для развития детско-юношеского туризма ежегодно для детей из многодетных, малообеспеченных семей в рамках проекта «Узнай свою страну» организуются экскурсии в города Астана, Алматы, Актау.

Фото: РСК Атырауской области