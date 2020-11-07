Почти 102 тысячи жителей Нур-Султана получили вакцину от гриппа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 101 950 человек получили вакцину от гриппа в организациях первичной медико-санитарной помощи, тем самым охват составляет 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Вакцинация от гриппа не входит в национальный календарь прививок, но ежегодно закупается из местного бюджета. В этом году для вакцинации населения было закуплено 110 тысяч доз.
Как правило, в группу бесплатной вакцинации входит декларированный контингент, то есть:
- дети до 18 лет с хроническими заболеваниями;
- медицинские работники; беременные (2-3 триместры беременности);
- лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дом ребенка, детский дом, школы-интернаты);
- инвалиды взрослые и дети с хроническими заболеваниями;
- пожилые лица старше 60 лет.
В столице кампания по вакцинации населения против гриппа началась в десятых числах сентября и продлилась до 15 октября.
«Традиционно вакцинация проводится в октябре – ноябре. В связи с пандемией коронавирусной инфекции ситуация в период сезонных заболеваний могла осложниться. Чтобы этого не произошло, вакцинацию необходимо было начинать раньше, чем в предыдущие годы. Это дало свои хорошие результаты», – отметила руководитель отдела организации ПМСП управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Умирзакова.
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