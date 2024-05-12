Почти 1000 опор освещения установят в Караганде

На улицах Караганды станет светлее. В городе планируют установить 995 новых опор освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

Работы уже начаты на улицах Затаевича, Рахимова, Дубовской, Камской, Инженерной и на проспекте Бухар-жырау. По состоянию на 3 мая установлено 197 опор.

Также уличное освещение станет ярче на Лободы, Чапаева, Бакинской, Баженова, Охотской, Солнечной, Жилстроевской, Новогородской, Комиссарова, Планетной, Гончарной, Алалыкина, Молокова, Строителей, Жамбыла, Жангозина, Бытовой, Инженерной, Турекулова. В основном новые опоры появятся возле школ и других социально значимых объектов.

Они будут подключены к электричеству после оформления технической документации.

Всего за два года в городе планируют установить порядка 2 тысяч новых опор.