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    17:30, 12 Май 2024 | GMT +6

    Почти 1000 опор освещения установят в Караганде

    Почти 1000 опор освещения установят в Караганде
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    На улицах Караганды станет светлее. В городе планируют установить 995 новых опор освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти 1000 опор освещения установят в Караганде
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    Работы уже начаты на улицах Затаевича, Рахимова, Дубовской, Камской, Инженерной и на проспекте Бухар-жырау. По состоянию на 3 мая установлено 197 опор.

    Также уличное освещение станет ярче на Лободы, Чапаева, Бакинской, Баженова, Охотской, Солнечной, Жилстроевской, Новогородской, Комиссарова, Планетной, Гончарной, Алалыкина, Молокова, Строителей, Жамбыла, Жангозина, Бытовой, Инженерной, Турекулова. В основном новые опоры появятся возле школ и других социально значимых объектов.

    Они будут подключены к электричеству после оформления технической документации.

    Всего за два года в городе планируют установить порядка 2 тысяч новых опор.

    Почти 1000 опор освещения установят в Караганде
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

     

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Казахстана Энергетика Акимат Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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