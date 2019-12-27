Почти 1000 человек задействованы в спасательной операции после крушения самолета близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С получением информации о крушении пассажирского самолета на базе ситуационного Центра Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК был создан республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС и координации действий взаимодействующих экстренных и заинтересованных служб гражданской защиты (МВД, МИИР, МЗ, МО, МЭ, МСХ, МЦРИАП, Казгидромет и НГ ) во главе с начальником Республиканского оперативного штаба – заместителем председателя КЧС полковник Нурмагамбетов Т.К. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации КЧС, всего в спасательной операции задействовано 984 человека, 72 единицы техники и 33 бригады скорой медицинской помощи: ДЧС горрода Алматы и Алматинской области (60 сотрудников и 16 единиц техники), Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС (24 работников, 4 кинологических расчёта и 4 ед. техники), ДП города Алматы (470 сотрудников полиции и 40 единиц техники), НГ (420 человек и 10 единиц техники), Служба спасения акимата Алматы (10 работников и 2 единицы техники).

также на территориальном уровне оперативные штабы были созданы в ДЧС городов Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей и два штаба в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы.

Организована работа телефонов «горячая линия» для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в Ситуационном центре КЧС, городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей. На номер горячей линии поступило 917 звонков и оказана экстренная психологическая помощь 30-ти родственникам пострадавших. На телефоны горячей линии поступили звонки из посольства и представительства Нидерланд, США, Филипин, Финляндии, России, Словакии и Германии.

В аэропорту города Нур-Султана организована работа по оказанию экстренной психологической помощи родственникам пострадавших, в данной работе задействовано 23 психолога, в том числе 2 психолога и бригада Центра медицины катастроф КЧС, а также 18 психологов из медицинских организаций управления общественного здравоохранения и 3 психолога аэропорта.

Для пострадавших при крушении самолета КЧС организована работа по сдаче крови личным составом ДЧС городов Нур-Султан и Алматы.