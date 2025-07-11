Почти 100 тысяч детей в Казахстане ждут своей очереди в детсады

По данным первого вице-министра просвещения РК, в Казахстане функционируют 11 854 дошкольных организаций с контингентом более 1 млн детей (5 456 государственных ДО — с охватом 467 тыс. детей, 6 398 частных ДО — с охватом 541 тыс. детей). В очереди стоят 98 тысяч детей 2-6 лет. Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием составляет 92,2%.

Низкий показатель охвата:

в Кызылординской области — 84,3%

в ЗКО — 88,0%

в Карагандинской области — 88,7%

в Алматы — 87,0%

в Астане — 88,4%

в Шымкенте — 84,2%.

Согласно данным Бюро национальной статистики, валовый коэффициент охвата детей дошкольным образованием в 2024 году составил 40,9% и повысился по сравнению с 2023 годом на 0,1% в городской, 0,5% — в сельской местностию.

— К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей 2-6 лет дошкольным образованием с учетом родительской потребности (очередности в ДО). При этом, при расчете показателя охвата детей дошкольным образованием, учитывается потребность родителей в получении дошкольных образовательных услуг, то есть, количество детей, состоящих в очереди для получения направления в дошкольную организацию, — сообщила М. Мелдебекова.

Также доступность дошкольного и предшкольного образования, по ее словам, обеспечивается в том числе различными формами образовательных услуг, оказываемыми консультационными центрами для родителей в дошкольных организациях, центрами развития, путем использования мобильного приложения «Успеть до пяти», кратковременной предшкольной подготовкой в летний период «Балакайлар мектебі».

Ранее мы писали, что ваучерное финансирование дошкольного образования масштабируют по всему Казахстану до конца года.