РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:43, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 100 тысяч детей в Казахстане ждут своей очереди в детсады

    Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием составляет 92,2%. Об этом в ответе на депзапрос сообщила и.о министра просвещения РК Майра Мелдебекова, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    детсад
    Фото: energyprom.kz

    По данным первого вице-министра просвещения РК, в Казахстане функционируют 11 854 дошкольных организаций с контингентом более 1 млн детей (5 456 государственных ДО — с охватом 467 тыс. детей, 6 398 частных ДО — с охватом 541 тыс. детей). В очереди стоят 98 тысяч детей 2-6 лет. Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием составляет 92,2%.

    Низкий показатель охвата: 

    • в Кызылординской области — 84,3%
    • в ЗКО — 88,0%
    • в Карагандинской области — 88,7%
    • в Алматы — 87,0%
    • в Астане — 88,4%
    • в Шымкенте — 84,2%.

    Согласно данным Бюро национальной статистики, валовый коэффициент охвата детей дошкольным образованием в 2024 году составил 40,9% и повысился по сравнению с 2023 годом на 0,1% в городской, 0,5% — в сельской местностию. 

    — К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей 2-6 лет дошкольным образованием с учетом родительской потребности (очередности в ДО). При этом, при расчете показателя охвата детей дошкольным образованием, учитывается потребность родителей в получении дошкольных образовательных услуг, то есть, количество детей, состоящих в очереди для получения направления в дошкольную организацию, — сообщила М. Мелдебекова.

    Также доступность дошкольного и предшкольного образования, по ее словам, обеспечивается в том числе различными формами образовательных услуг, оказываемыми консультационными центрами для родителей в дошкольных организациях, центрами развития, путем использования мобильного приложения «Успеть до пяти», кратковременной предшкольной подготовкой в летний период «Балакайлар мектебі».

    Ранее мы писали, что ваучерное финансирование дошкольного образования масштабируют по всему Казахстану до конца года. 

    Теги:
    Детсады Казахстан Детство Дети Образование Дошкольное образование
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают