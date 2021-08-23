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вчера 21:12
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Почти 100% сотрудников ГКП «Алматы Су» получили первый компонент вакцины
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коллектив ГКП «Алматы Су», обеспечивающий бесперебойное круглосуточное водоснабжение и канализацию населению города, с первых дней отнесся к вакцинации ответственно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе предприятия, с начала года среди сотрудников проведена информационно-разъяснительная работа о безопасности вакцины и необходимости вакцины для скорейшего преодоления пандемии.
«Предприятие наладило тесные отношения с городскими больницами и поликлиниками. На участках учреждения медицинские работники провели несколько семинаров и разъяснительных бесед с работниками предприятия о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции и ответили на самые актуальные вопросы. В крупных структурных подразделениях были организованы специальные кабинеты для вакцинации, где раз в неделю под контролем медицинских работников проводилась процедура вакцинации», - отметили на предприятии.
На сегодняшний день из 3408 работников «Алматы су» 3085 человек получили первый компонент вакцины, вторым компонентом вакцинированы 2515 человек. Медицинские противопоказания имеются у 323 работников.
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