Почти 100 преступлений за дежурные сутки раскрыли столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За истекшую неделю в столице зарегистрировано 137 преступлений, 99 из них раскрыто за дежурные сутки. Об этом рассказал официальный представитель департамента полиции города Нур-Султана Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекшую неделю в столице зарегистрировано 137 преступлений, 99 из них раскрыто за дежурные сутки. Полиция раскрыла одни факт смерти человека, три преступления, связанных с нанесением тяжкого вреда здоровью, 16 фактов мошенничества и один факт грабежа, 29 краж чужого имущества и 21 преступление, связанное с наркотиками», - пояснил Данияр Оралов на брифинге.

Свыше 12 тысяч звонок поступило на канал 102. На прошлой неделе зафиксировано 592 дорожно-транспортных происшествия, 13 человек получили телесные повреждения, один человек скончался.

Департамент полиции просит водителей быть бдительными на дороге.

Также ранее Министерство внутренних дел РК предупредило казахстанских автолюбителей об опасности на дорогах в связи с изменениями погодных условий.



