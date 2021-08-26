Почти 100 кг тяжелых наркотиков задержали на узбекско-таджикской границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На узбекско-таджикской границе выявлен факт попытки провоза крупной партии наркотических средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета РУ.

В ведомстве сообщили , что контрабанда была обнаружена на приграничном с Таджикистаном посту «Сариасия». При досмотре автомашины, груженной 20 тоннами пряжи, с помощью служебной собаки под напольным покрытием были обнаружены 93 полиэтиленовых свертка. В 82-х из них был обнаружен героин весом 85 кг 505 граммов, в остальных 11 свертках таможенники нашли гашиш общим весом 11 кг 425 граммов.

«Таким образом, в данном случае своевременно предотвращена попытка сокрытого ввоза на территорию нашей республики в общей сложности 96 кг. 930 гр. наркотических средств», - сообщил Таможенный комитет РУ.

С начала текущего года таможенники Узбекистана во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявили более 300 случаев контрабанды наркотиков и изъяли более 260 кг наркотических средств, добавили в пресс-службе ведомства.