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Почти 100 иностранцев выдворили из столицы
6 Июля 2022 18:56

Почти 100 иностранцев выдворили из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — За неделю к административной ответственности привлечены 1358 иностранных граждан. Из них выдворено из страны 98, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 340 граждан Республики Казахстан. Из них за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания – 275, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности – 65», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Незаконное нахождение иностранных граждан полицейские столицы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2022».

Правоохранители проверили строительные объекты, гостиницы, общежития, места массового скопления.

В пресс-службе добавили, что ОПМ проводится для поддержания миграционной стабильности, снижения неблагоприятного влияния миграции на криминогенную обстановку в городе.


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Автор:
Корреспондент

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