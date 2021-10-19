Почти 100% граждан охватили вакцинацией от гриппа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ежегодная кампания по вакцинации от гриппа охватила почти 100% местных жителей. 160 тысяч граждан получили прививку против гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столице вакцинировать от заболевания гриппом начали с 15 сентября в течение месяца.

«Благодаря вакцинации от гриппа у нас уже имеется сформированная иммунная прослойка среди уязвимых слоев населения. Этой категории подлежат дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, медицинские работники, а также лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, д/дома, школы интернаты, интернаты для детей/инвалидов), домов престарелых и инвалидов. 160 тысяч доз вакцины мы использовали для охвата граждан вакцинацией», - говорит руководитель отдела организации ПМСП Горздрава Айнур Тулеуова.

По итогам месяца вакцинации более 28 тысяч детского населения, свыше 6 тысяч беременных женщин, 100% медицинских работников получили прививки против гриппа. Данная категория лиц была привита бесплатно.

Специалист также отмечает, что в этот раз горожане были очень активны в получении вакцины от гриппа. Связывают в ведомстве это с тем, что сезонные заболевания, такие как ОРВИ и грипп пришлись в период, имеющийся еще в стране пандемией, и люди обеспокоены своим здоровьем.

«Наша задача – сделать все возможное для укрепления здоровья населения. Пусть то вакцинация от гриппа, или КВИ, для нас важно безопасность граждан, чтобы число заболевших инфекционными заболеваниями было как можно меньше. Ведь любая вакцинация необходима для снижения количества госпитализаций с осложнениями», - дополнила А. Тулеуова.