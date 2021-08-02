Почти 100 ДТП произошло в СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Почти 100 ДТП зарегистрировано на дорогах СКО с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Более двух недель длилось областное оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель», завершившееся 31 июля. Несмотря на говорящее название, в задачи операции входило не только выявление нетрезвых за рулем, но и в целом пресечение и выявление грубых нарушений Правил дорожного движения.

За семь месяцев на дорогах СКО зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибло и 123 было травмировано. Анализ показывает, что с начала года основными причинами автоаварий явились нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, превышение скорости, нарушение правил обгона, маневрирования, дистанции, а также нарушения со стороны пешеходов.

«С начала года по линии обеспечения дорожной безопасности в регионе проведено 13 оперативно-профилактических мероприятий. Последнее из них – «Пьяный водитель», проведенное с 15 по 31 июля. В результате за последние 16 дней на дорогах СКО выявлено и пресечено 8128 нарушений ПДД. Из них – 92 факта управления транспортом в нетрезвом состоянии. Больше всего выявлено, по-прежнему мелких, с точки зрения лихачей, но таких важных пунктов, как пользование ремнями безопасности (1164 фактов), телефон за рулем (792), а также нарушения со стороны пешеходов (1165). Также было выявлено 726 фактов нарушения скорости и 110 проездов на запрещающий сигнал светофора», – сообщает первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

В управлении местной полицейской службы отмечают: на наиболее аварийно-опасных участках дороги во всех районах области были установлены макеты патрульных автомашин. Они наиболее эффективны ночью: при виде макетов водители инстинктивно снижают скорость и придерживаются дисциплинированной манеры езды. Одновременно сотрудниками аппарата УМПС проводится профилактическая работа в соцсетях, публикуются памятки и профилактические картинки.

«Начался последний месяц школьных летних каникул. Совсем скоро на пешеходных переходах, во дворах и на улицах появятся школьники разных возрастов. Перед самым началом учебного года запланировано проведение первого этапа республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети». Будет проверено состояние улично-дорожной сети, особенно близ учебных заведений, на родительских собраниях будут проведены лекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», – отмечает Айтбаев.

Полицейские просят всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила, ведь дорога не прощает даже самых незначительных ошибок.