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Почти 100 человек наказали за нарушение масочного режима в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Августа 2020, 17:11
Почти 100 человек наказали за нарушение масочного режима в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За месяц работы мониторинговая группа по соблюдению карантинных мер проверила 364 объекта в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель прокурора города Кайсар Абишев сообщил, что выявили 287 нарушений, в том числе на объектах общественного питания, в транспорте, зонах отдыха, аптеках, магазинах.

«12 человек нарушили соблюдение дистанции в группе, 10 – домашний карантин. 99 человек либо находились на улице без маски, либо неправильно ее носили. 37 нарушений связаны с отсутствием санитайзеров на объектах, масок и перчаток, контроля измерений температуры у сотрудников предприятия», - рассказал К. Абишев.

Возле одного из кафе во время рейда проверяющие увидели группу молодых людей без масок в возрасте от 16 до 23 лет. По факту собрали материалы и направили в уполномоченный орган для привлечения их к ответственности за нарушение масочного режима.

«О фактах нарушения карантинных мер необходимо сообщать по телефону доверия 109 и (7152)46-31-62 и на номер дежурного прокурора области (7152)36-03-83», - добавил К. Абишев.


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