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Почти 10 тысяч правонарушений на дорогах за 10 дней выявлено в Шымкенте

21 Ноября 2021 07:25
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Почти 10 тысяч правонарушений на дорогах за 10 дней выявлено в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По итогам 10-дневнего мероприятия «Безопасная дорога» в Шымкенте выявлено 9805 административных правонарушений, совершенных водителями автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проведено на территории Шымкента с 8 по 17 ноября в целях повышения транспортной дисциплины, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также предупреждения нарушений правил дорожного движения.

В ходе мероприятия с участием инспекции транспортного контроля управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, транспортной прокуратуры проведены рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.

По итогам 10-дневнего мероприятия выявлено 9805 административных правонарушений, совершенных водителями автотранспорта, 210 авто доставлены на штрафстоянку. Кроме того, обследовано 632 километра дороги, на которой установлено 216 дорожных знаков.

Нарушители привлечены к административной ответственности: за управление переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения (ч. 7 ст. 590 КоАП РК) наказаны 84 водителя; непрохождение предрейсового обязательного технического и медицинского осмотра (ч. 8 ст. 590 КоАП РК) – 86; непрохождение технического осмотра (ч. 9 ст. 590 КоАП РК) – 679; использование мобильного телефона за рулем (ст. 591 КоАП РК) – 465; за непристегнутый ремень безопасности (ч.1 ст. 593 КоАП РК) – 827 водителей; нарушение порядка обгона или маневрирования (ст. 595 КоАП РК) – 302; проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК) – 189; непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 600 КоАП РК) – 161; создание аварийной ситуации (ст. 606 КоАП РК) – 58; управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ч.1 ст. 612 КоАП РК) – 51; за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 КоАП РК) – 60 водителей.


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#Транспорт   #Шымкент   #Дороги  
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