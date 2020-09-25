Почти 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 сентября этого года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9,9 тыс. человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 67,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В текущем году более половины кандасов (59,1%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из Китая, 25,6% – из Узбекистана, 8,8% – из Туркменистана, 3,5% – из Монголии и 3% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (54,6%) и Мангыстауской (12,7%) областях, а также в городах Нур-Султане (4,1%) и Шымкенте (3,1%).

«Среди прибывших немногим более 60% лиц трудоспособного возраста, и только около 5% пенсионеров. Получившие статус кандаса могут наряду с гражданами Казахстана через центры занятости населения найти работу в проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости», – отметил Дастан Айткулов, руководитель управления мониторинга миграционных процессов Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2019 года статус кандаса получили порядка 9,6 тыс. этнических казахов, из которых 53% прибыли из Узбекистана, 26% – из КНР, 21% – из Монголии, Туркменистана и других стран.

Напомним, 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов».

Законом понятие «оралман» было заменено на слово «кандас». Слово «оралман» означает «вернувшийся на историческую родину», «репатриант». В законе о миграции 1997 года термин «оралманы» определен как иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания. А слово «қандас» с казахского языка переводится как «кровник», «соплеменник».

Законодательно закреплено право этнических репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.