Почти 10 тысяч человек провакцинировали за день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы за сутки провакцинировали от коронавируса более 9 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги вакцинации населения за 3 апреля - 9 975 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Таким образом, за 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек. По озвученным ранее данным управления общественного здоровья, в городе сейчас работают 56 прививочных кабинетов.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.



