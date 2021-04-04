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    09:35, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 10 тысяч человек провакцинировали за день в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы за сутки провакцинировали от коронавируса более 9 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Итоги вакцинации населения за 3 апреля - 9 975 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Таким образом, за 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек. По озвученным ранее данным управления общественного здоровья, в городе сейчас работают 56 прививочных кабинетов.

    Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Главная Общество Алматы
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