09:35, 04 Апрель 2021 | GMT +6
Почти 10 тысяч человек провакцинировали за день в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы за сутки провакцинировали от коронавируса более 9 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Итоги вакцинации населения за 3 апреля - 9 975 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
Таким образом, за 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек. По озвученным ранее данным управления общественного здоровья, в городе сейчас работают 56 прививочных кабинетов.
Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.