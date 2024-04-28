Почти 10 тысяч человек трудоустроили в рамках проекта «Серебряный возраст» в Казахстане

По данным на 1 апреля по проекту «Серебряный возраст» трудоустроены 9,9 тысячи человек. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 19 060 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Участниками проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

— Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП). После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить лицо, недостигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее года, а также лицо предпенсионного возраста — до выхода на пенсию, — сообщили в министерстве.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Туркестанской области — 1,8 тысячи человек, Жамбылской — 896 человек, области Абай — 619 человек и в Шымкенте — 689 человек. Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,6% или 5,5 тысячи человек, сельского населения — 5,7 тысячи человек или 58,2%.

Средний размер заработной платы по республике составил 135,6 тысячи тенге, максимальный показатель этого значения в Восточно-Казахстанской области — 202,7 тысячи тенге, Кызылординской — 180 тысяч тенге, в Астане — 177,6 тысячи тенге, минимальный — в Западно-Казахстанской области — 100 тысяч тенге, Алматы — 98,3 тысячи тенге.

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.

В столице в 2024 году по проекту «Серебряный возраст» планируется трудоустроить более тысячи человек.