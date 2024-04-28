Почти 10 тысяч человек трудоустроили в рамках проекта «Серебряный возраст» в Казахстане
По данным на 1 апреля по проекту «Серебряный возраст» трудоустроены 9,9 тысячи человек. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 19 060 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Участниками проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.
— Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).
После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить лицо, недостигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее года, а также лицо предпенсионного возраста — до выхода на пенсию, — сообщили в министерстве.
Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Туркестанской области — 1,8 тысячи человек, Жамбылской — 896 человек, области Абай — 619 человек и в Шымкенте — 689 человек. Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,6% или 5,5 тысячи человек, сельского населения — 5,7 тысячи человек или 58,2%.
Средний размер заработной платы по республике составил 135,6 тысячи тенге, максимальный показатель этого значения в Восточно-Казахстанской области — 202,7 тысячи тенге, Кызылординской — 180 тысяч тенге, в Астане — 177,6 тысячи тенге, минимальный — в Западно-Казахстанской области — 100 тысяч тенге, Алматы — 98,3 тысячи тенге.
Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.
В столице в 2024 году по проекту «Серебряный возраст» планируется трудоустроить более тысячи человек.
— Казахстанцы, трудоустроенные на субсидируемые рабочие места, в районах и городах, где была объявлена чрезвычайная ситуация, продолжат получать заработную плату без изменений. На период действия чрезвычайной ситуации заработная плата безработным лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места, будет выплачивается центром трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей, — напомнили в Минтруда и соцзащиты населения РК.