Почти 10 млрд тенге выделили на ремонт сельских дорог в Актюбинской области

С 2022 по 2024 год в Актюбинской области было отремонтировано более 1200 километров дорог. На эти цели было потрачено 133 миллиарда тенге. По словам заместителя руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есета Аманбаева, 78 % местных дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

— В этом году на дорожную инфраструктуру выделено почти 60 миллиардов тенге. 36 проектов касаются районных и межобластных дорог местного значения. 120 проектов — внутрипоселковые и внутригородские дороги. В этом году на ремонт дорог в 56 сёлах выделено 9,9 миллиарда тенге. Это около 100 километров дорог, — сообщил Есет Аманбаев.

По его словам, участок дороги Журын–Караколь–Ащысай с 15-го по 30-й километр был принят и передан в ведение отдела ЖКХ Мугалжарского района. А участок с 0 по 15 км пока не принят, так как на одном километре работы ещё не завершены.

По данным Е. Аманбаева, в регионе зарегистрировано 26 судебных дел: 17 — в городе, 9 — в районах. В основном заказчики подали иски на подрядчиков за некачественно выполненные работы и требуют признать их недобросовестными.