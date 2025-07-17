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    01:40, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 10 млрд тенге выделили на ремонт сельских дорог в Актюбинской области

    В Актобе рассматриваются дела по 17 проектам в городе и по 9 в районах. В этом году на строительство и ремонт дорог было выделено почти 60 миллиардов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С 2022 по 2024 год в Актюбинской области было отремонтировано более 1200 километров дорог. На эти цели было потрачено 133 миллиарда тенге. По словам заместителя руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есета Аманбаева, 78 % местных дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

    — В этом году на дорожную инфраструктуру выделено почти 60 миллиардов тенге. 36 проектов касаются районных и межобластных дорог местного значения. 120 проектов — внутрипоселковые и внутригородские дороги. В этом году на ремонт дорог в 56 сёлах выделено 9,9 миллиарда тенге. Это около 100 километров дорог, — сообщил Есет Аманбаев.

    По его словам, участок дороги Журын–Караколь–Ащысай с 15-го по 30-й километр был принят и передан в ведение отдела ЖКХ Мугалжарского района. А участок с 0 по 15 км пока не принят, так как на одном километре работы ещё не завершены.

    По данным Е. Аманбаева, в регионе зарегистрировано 26 судебных дел: 17 — в городе, 9 — в районах. В основном заказчики подали иски на подрядчиков за некачественно выполненные работы и требуют признать их недобросовестными.

    Теги:
    Дороги Регионы Актюбинская область Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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