Почти 10 млн тенге незаконного дохода от онлайн-казино взыскали в Астане

Житель Астаны без специальной лицензии организовал деятельность онлайн-казино, доступного через мобильное приложение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Азартные игры проводились через прямые эфиры в социальных сетях TikTok и YouTube. Участники перечисляли денежные средства для участия в игре.

Как отметили в прокуратуре, противоправная деятельность принесла организатору незаконный доход в крупном размере.

Суд признал мужчину виновным, однако освободил его от наказания на основании акта амнистии. При этом вопрос о конфискации незаконно полученных средств судом первоначально не был разрешен.

По кассационному протесту прокуратуры судебный акт изменен. С осужденного в пользу государства взыскано 9,9 млн тенге как незаконный преступный доход.

Ранее сообщалось о том, что подпольное интернет-казино с оборотом более 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте.