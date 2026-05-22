    Почти 10 млн тенге незаконного дохода от онлайн-казино взыскали в Астане

    Житель Астаны без специальной лицензии организовал деятельность онлайн-казино, доступного через мобильное приложение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Азартные игры проводились через прямые эфиры в социальных сетях TikTok и YouTube. Участники перечисляли денежные средства для участия в игре.

    Как отметили в прокуратуре, противоправная деятельность принесла организатору незаконный доход в крупном размере.

    Суд признал мужчину виновным, однако освободил его от наказания на основании акта амнистии. При этом вопрос о конфискации незаконно полученных средств судом первоначально не был разрешен.

    По кассационному протесту прокуратуры судебный акт изменен. С осужденного в пользу государства взыскано 9,9 млн тенге как незаконный преступный доход.

    Ранее сообщалось о том, что подпольное интернет-казино с оборотом более 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте.

    Диана Калманбаева
    Автор