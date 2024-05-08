Почти 10 лет ждал возможности служить в армии военнослужащий РгК «Юг»

Нестандартный случай произошел в южном Казахстане - проигнорировав возможность отсрочки от службы в армии, в ряды военнослужащих попросился возрастной призывник, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента Министерства обороны РК, в региональном командовании «Юг» завершил службу самый возрастной солдат срочной службы южного региона Сапаргали Акжол, много лет мечтавший о военной службе.

-Накануне майских праздников из армии вернулся домой самый взрослый солдат срочной службы Сапаргали Акжол, - рассказала руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова. -Он едва ли не единственный в Вооруженных Силах Казахстана солдат, который пошел служить не в восемнадцатилетнем возрасте, как все призывники, а в возрасте почти 27 лет. Сослуживцу горно-егерского полка регионального командования «Юг», который почти на десять лет старше всех остальных, долго удивлялись. Если в коллективе людям за тридцать, разница в 10 - 15 лет непримечательна. А для восемнадцатилетних мальчишек Сапаргали, к тому же уже женатый и имеющий дочку, казался очень взрослым.

Однако в ходе службы интерес к возрасту сослуживца иссяк, и рядовой срочной службы Сапаргали Акжол стал равным среди всех.

-Я планировал сразу после школы пойти в армию, прямо горел желанием, и по здоровью проблем никаких не было, - рассказывает о себе Сапаргали Акжол. – Но семейные обстоятельства так сложились, что мне нужно было работать, а в военкомате мне предоставляли отсрочку, потому что я оставался единственным кормильцем в семье.

На плечи юного Сапаргали после ухода из жизни мамы и получения отцом инвалидности легла забота о двух младших сестрах Айгерим и Аманкуль. Окончив 11 классов в родном селе Келес Сарыагашского района Туркестанской области, Сапаргали отложил планы пойти служить и стал искать работу, чтобы растить младших сестренок школьниц.

-Работал таксистом в Алматы, подвозил девушку, и, пока мы ехали, разговорился с ней, - с теплотой вспоминает Сапаргали. -Она рассказала, что приехала в Алматы из города Орал, чтобы учиться в университете. Мне показалось, что у нас много общего - она, тоже, как и я, была одна в чужом городе, вдали от родных. И мне захотелось поближе познакомиться с этой миловидной девушкой.

-Своей скромностью и искренним интересом ко мне, к моей учебе в университете он тогда сразу вызвал у меня доверие, – признается супруга Сапаргали - Аружан Керимбаева. -Тем более он рассказал, что сам заботится о семье и сестренках. Я не сомневалась, что Сапаргали добрый человек. И время спустя убедилась, что он, действительно, ответственный и серьезный.

Рождение дочки Айым пришлось уже на более благоприятный в финансовом отношении период. Обе сестренки Сапаргали закончили школу, и одна за другой вышли замуж. Супруга Аружан тоже закончила учебу в университете, и ей было предложено остаться там же преподавателем.

-Когда с финансами в семье все наладилось, сестренки стали самостоятельными, я решился исполнить свою давнюю мечту: отслужить в армии, – делится Сапаргали Акжол. - Мне было двадцать шесть с половиной лет, и у меня еще были шансы призваться. Жена поддержала мое решение - я ей много раз рассказывал, что хочу послужить в армии.

В районном управлении по делам обороны в Алматы немного удивились такому взрослому призывнику, но похвалили парня за твердое решение пойти служить. Успешно пройдя медкомисию и отбор, Сапаргали прибыл служить в Жуалынский район Жамбылской области, в горно-егерский полк регионального командования «Юг».

-Решение Сапаргали призваться в армию в столь взрослом возрасте заслуживает уважения, - считает командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншынов. – Мы всегда приводим его в пример молодым солдатам, и это только укрепляет их боевой дух, сплоченность в воинском коллективе.

-Если бы весной прошлого года Сапаргали Акжол повременил буквально два месяца, ему бы исполнились двадцать семь лет, и в армию его бы уже не призвали. Согласно закону о воинской службе и статусу военнослужащих, призыву в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Помимо этого, семья и наличие одного ребенка тоже давали ему право на отсрочку от призыва, но он отказался от нее, сам написал заявление, подтвержденное письменным согласием супруги, - пояснила подполковник Дина Мухаринова.

-Акжол Сапаргали действительно достойный солдат, ответственный, серьезный, надежный, - характеризует рядового срочной службы старший лейтенант Багдаулет Аманжол, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по воспитательной и идеологической работе. -Все военные предметы усваивал на отлично, всегда подтянут, дружелюбен, выдержан. Молодые солдаты не раз подходили к нему за советом, как к старшему и умудренному жизненным опытом человеку.

Фото: Фото Владимир Мартыненко, Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Через два месяца после призыва Сапаргали отметил свое 27-летие, а в середине его срочной службы дочке Айым исполнилось три годика. Молодой отец не слишком огорчился, что не присутствовал на ее дне рождения.

-Главное, что я забирал жену с дочкой из роддома, видел первые шаги своего ребенка, слышал ее первые слова, - улыбается Сапаргали. -Жена с дочерью меня и в армию провожали. Благодаря армейскому проекту «Отбасымен бейне қонырау» я регулярно общался с ними по видеосвязи. Я, конечно, скучал по ним, но год службы пролетел быстро. Очень рад, что достойно отслужил и теперь воссоединился со своей семьей.

-Вот так, не словами, а поступками, можно показать свою любовь к Отечеству, стремление выполнить свой воинский долг честно, не уклоняясь и не прячась. В юности на плечи сельского парня из Туркестанской области легли недетские заботы о семье, а во взрослом возрасте он выполнил долг, предписанный для молодых ребят. И этим снискал уважение друзей, коллег, семьи и земляков, - отметила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.