Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Почти 1,8 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

11 Января 2023, 22:40
Почти 1,8 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме по уборке снега и наледи. С утра 11 января улицы и дороги столицы очищают почти 2 тысячи дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В снегоуборочных работах в городе задействовано около двух тысяч дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники.

В ночь с 10 на 11 января из столицы вывезли 6,5 тысяч кубометров снега, что равно объему 537 большегрузов.

Всего с начала зимы вывезено почти 1,8 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны сделано около 140 тысяч рейсов.

В Астане стоят сильные морозы, столбики термометров опустились ниже -30 градусов. Жителей и гостей города просят быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде и не находиться долгое время на улице во избежание получения травм и обморожений.


Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Новости по теме
Почти две тысячи рабочих и тысяча единиц спецтехники убирают снег в столице
360 человек и 460 единиц специальной техники всю ночь убирали снег в Алматы
До 10 сантиметров снега выпало в Алматы
Теги:
Читайте также
Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто
Водоснабжение в Бостандыкском районе Алматы восстановят через несколько часов
Подтопление улиц произошло в Алматы из-за прорыва водопровода
В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых
«Барыс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ
Неиспользованные на питание учеников деньги потратили на выплаты премий школы Астаны
Международные соревнования по легкой атлетике пройдут в Астане
Половина детей не хотят питаться в школьных столовых - секретарь маслихата Астаны
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей