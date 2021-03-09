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    15:45, 09 Март 2021 | GMT +6

    Почти 1,5 тысячи звонков поступило за выходные в полицию СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские подвели итоги дежурств за прошедшие три выходных дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ситуация оставалась стабильной.

    «На канал «102» поступило 1478 телефонных сообщений, из них требующих немедленного реагирования – 340. В том числе, 16 о кражах и 19 - по семейным скандалам. Камеры центра оперативного управления зарегистрировали 141 административное правонарушение. Из них 101 – нарушение правил дорожного движения», - проинформировал заместитель начальника штаба департамента полиции Бакытжан Альбеков.

    В выходные дни в Петропавловске на охрану общественного порядка заступали 260 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Они дежурили на пяти модулях и в составе 58 пеших маршрутов, следили за правопорядком в составе 17 автопатрулей в две смены.

    Круглосуточно за общественным порядком и дорожной безопасностью с помощью видеокамер следили сотрудники Центра оперативного управления городской полиции.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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