Почти 1,5 тысячи звонков поступило за выходные в полицию СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, ситуация оставалась стабильной.
«На канал «102» поступило 1478 телефонных сообщений, из них требующих немедленного реагирования – 340. В том числе, 16 о кражах и 19 - по семейным скандалам. Камеры центра оперативного управления зарегистрировали 141 административное правонарушение. Из них 101 – нарушение правил дорожного движения», - проинформировал заместитель начальника штаба департамента полиции Бакытжан Альбеков.
В выходные дни в Петропавловске на охрану общественного порядка заступали 260 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Они дежурили на пяти модулях и в составе 58 пеших маршрутов, следили за правопорядком в составе 17 автопатрулей в две смены.
Круглосуточно за общественным порядком и дорожной безопасностью с помощью видеокамер следили сотрудники Центра оперативного управления городской полиции.