Почти 1,5 тысячи золотых слитков купили казахстанцы в мае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Национального банка, 1 467 золотых слитков приобрели жители страны в мае 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 1 467 мерных слитка общим весом 62 165 грамм. Всего с 2017 года продано 25 968 золотых слитков общим весом 845 060 грамм», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярность среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет – 6 969 штук (27%). Далее следуют 5-граммовые – 6 050 штук (23%), 20-граммовые – 4 966 штук (19%),100-граммовые – 4 933 штуки (19%), 50-граммовые – 3 050 штук (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (50,3% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (18,4%), Нур-Султан (11,4%) и другие регионы (19,9%).

На обратный выкуп было принято 106 мерных слитка общей массой 3 010 грамм. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

По состоянию на 11 июня 2020 года, стоимость 1 грамма золота составляет 22 051,94 тенге.



